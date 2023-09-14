"السديس": توجيه القيادة بتقديم مساعدات لمتضرري فيضانات ليبيا امتداد للدعم المتواصل لجميع الدول

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 سبتمبر 2023, 4:33 مساءً

قال رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس إن توجيه قيادة المملكة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية، لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها ليبيا، وأودت بحياة الآلاف، وجرح المئات؛ تعد امتدادًا للدعم المتواصل الذي تقدمه لجميع الدول الشقيقة والصديقة، في مختلف الظروف والمحن التي تمر بها. ودعا رئيس الشؤون الدينية الله تعالى، أن يقي المسلمين الزلازل والكوارث والأزمات والحوادث، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين والعالم بأسره من كل مكروه، وأن يلطف بإخواننا المتضررين من الفيضانات، وأن يرحم موتاهم، ويشافي مرضاهم، ويعافي جرحاهم؛ إنه جواد كريم. وسأل المولى -عز وجل-، أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء، لما يوليانه للمحتاجين والمتضررين من حرص واهتمام في جميع أنحاء العالم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما.

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