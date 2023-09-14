انت الان تتابع دوري روشن للمحترفين: الاتحاد يستعيد نغمةَ الانتصارات عبر بوابة الأخدود.. ويعود للصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 سبتمبر 2023, 5:24 مساءً

حقّق الفريقُ الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فوزًا ثمينًا على شقيقه نادي الأخدود، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس. وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين، بفوز الاتحاد بهدف نظيف سجله اللاعب كريم بنزيما. بتلك النتيجة يرتفع رصيدُ الاتحاد عند النقطة رقم 18، في حين يتوقّف رصيد الأخدود عند النقطة رقم 4.

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