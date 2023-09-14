انت الان تتابع مع زيادة أعداد المعتمرين.. "رئاسة الشؤون الدينية" ترفع جاهزيتَها لصلاة الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 سبتمبر 2023, 5:45 مساءً

مع زيادة أعداد المعتمرين المتوقّعة، رفعت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزيتَها؛ لتعظيم الخدمات الدينية المتكاملة والمتنوعة، والمقدمة للمصلين والقاصدين والمعتمرين، غدًا الجمعة، ولتعظيم البيئة التعبدية الإيمانية الخاشعة في الحرمين الشريفين. رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس وتابع رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مع جميع قطاعات المنظومة الدينية؛ لتعضيد الخدمات الدينية غدًا الجمعة، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التجربة الدينية لقاصدي الحرمين الشريفين إيمانيًّا، وتعميق فضيلة يوم الجمعة في نفس المسلمين وتهيئة الأجواء الدينية التعبدية. ووضعت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية مترجمين من ذوي الكفاءات الدينية والعلمية، على المواقع المخصصة للإجابة عن السائلين، مع أصحاب الفضيلة المشاركين؛ لترجمة الأسئلة والأجوبة باللغة المناسبة للزائر والمعتمر. فيما أكملت منصة منارة الحرمين استعداداتها وتجهيزاتها؛ لتمكين الراغبين من الاستماع لترجمة خطبة الجمعة، عبر منصَّة منارة الحرمين، أو عبر الموجات الإذاعية "fm"، والتي تتم تزامنًا مع خطيب الجمعة بالمسجد الحرام. (رابط) كما أنهت وكالة اللغات والترجمة ترتيباتها، لترجمة خطبة الجمعة في الحرمين إلى اللغات العالمية، وإيصال مضامين الخطبة، ونشر هداياتها الدينية، وقيمها المشتملة، والتوجيهات الدينية إلى أنحاء العالم؛ ترسيخًا لرسالة الحرمين الشريفين الدينية عالميًّا.

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