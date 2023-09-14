شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دوري روشن السعودي عقب فوز الاتحاد أمام الأخدود والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تصدر اتحاد جدة جدول ترتيب دوري روشن السعودي مؤقتًا، وذلك عقب تحقيق الفوز أمام نظيره الأخدود.

وحقق اتحاد جدة الفوز أمام نظيره الأخدود، بهدف نظيف، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد الأخدود في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 4 نقاط.

جدول ترتيب دوري روشن السعودي

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي:

1-الاتحاد في المركز الأول برصيد 15 نقطة.

2- الهلال في المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

3- التعاون في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

4- الأهلي السعودي في المركز الرابع برصيد 12 نقاط.

5- الاتفاق في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

6- النصر في المركز السادس برصيد 9 نقاط.

7- الفتح في المركز السابع برصيد 8 نقاط.

8- الفيحاء في المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

9- الوحدة في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.

10- أبها في المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

11- الطائي في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.

12- الخليج في المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط.

13- الأخدود في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.

14- الرائد في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.

15- الرياض في المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.

16- ضمك في المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.

17- الشباب في المركز السابع عشر برصيد نقطتين.

18- الحزم في المركز الثامن عشر برصيد نقطتين.