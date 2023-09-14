ترتيب دوري روشن السعودي عقب هدف كريم بنزيما

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد الأخدود في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 4 نقاط.

وحقق اتحاد جدة الفوز أمام نظيره الأخدود، بهدف نظيف، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

محمد يوسف

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