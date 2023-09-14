شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دوري روشن السعودي عقب هدف كريم بنزيما والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - نجح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من قيادة فربقه اتحاد جدة للفوز أمام نظيره الأخدود، بمنافسات دوري روشن السعودي.
وحقق اتحاد جدة الفوز أمام نظيره الأخدود، بهدف نظيف، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد الأخدود في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 4 نقاط.
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي
1- كريستيانو رونالدو (النصر): 6 أهداف.
2- عبد الرزاق حمد الله (اتحاد جدة)، ساديو ماني (النصر): 5 أهداف
3- الكسندر ميتروفيتش، مالكوم، سالم الدوسري (الهلال)، فراس البريكان(الفتح): 4 أهداف.
4-كريم بنزيما وإيجور كورنادو (اتحاد جدة)، فاشيون ساكالا (الفيحاء)، روبيرتو فيرمينو (أهلي جدة)، موسى ديمبيلي(الاتفاق)، فابيومارتينيز(الخليج)، مراد باتنا(الفتح): 3 أهداف.
5- عبد الله العمار، أسان سيساي (ضمك)، عبد الله الحمدان (الهلال)، كريستيان تيو ( الفتح)، فرانك كيسييه، رياض محرز (أهلي جدة)، رومارينيو (الاتحاد): هدفين.