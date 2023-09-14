شكرا لقرائتكم خبر عن جروهي يثير الجدل بعد أنباء رحيله عن الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، فوزًا على مضيفه الفريق الأول الكروي بنادي الأخدود بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وأثار النجم البرازيلي، مارسيلو جروهي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الجدل بتصريحات هامة، عقب الفوز على الأخدود، في مباراة اليوم ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

مارسيلو جروهي: الأخدود فريق جيد

وقال جروهي خلال تصريحات إعلامية عقب انتهاء المباراة: "الأخدود فريق جيد، عدنا من فترة التوقف بغياب عدة لاعبين".

وتابع الحارس البرازيلي: "سر الشباك النظيفة؟ العمل الجماعي بدايةً من كريم بنزيما حتى خط الدفاع".

وواصل: "واجهنا فريق قوي بعد تعاقداته الأخيرة.. لكننا استحقينا الفوز والحصول على النقاط الثلاث".

وأضاف موضحا: "اشكر جماهير الاتحاد على دعمها لي، أنا سعيد في الاتحاد، ما دام ارتدي شعار هذا النادي سأتشرف دومًا بخدمته".

ورفع الاتحاد رصيده إلى 15 نقطة، ليتصدر ترتيب دوري روشن السعودي مؤقتًا، بفارق نقطتين عن الهلال (الوصيف)، بينما جاء الأخدود في المركز الثالث عشر، برصيد 4 نقاط.