انت الان تتابع مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يكشف شروط وأحكام المشاركة في مسابقة الملواح للعام 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
14 سبتمبر 2023, 7:10 مساءً
كشف نادي الصقور السعودي عن شروط وأحكام المشاركة في مسابقة الملواح (الدعو) 400 متر؛ ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور التي ينظمها النادي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 14 ديسمبر المقبل.
وأوضح النادي، أن مسابقة الملواح تتضمن أشواطًا للمحترفين والمُلاك والمُلاك المفتوح، للسعوديين وأخرى للدوليين، ويحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في الأشواط النهائية على نقاط تؤهلهم للانتقال والتدرج من أشواط المُلاك إلى المُلاك المفتوح ثم المحترفين؛ لضمان عدالة التحكيم وتوازن المستوى بين الصقارين المشاركين.
ويشترط المهرجان ألا يقل عُمر المشارك أو المشاركة 16 سنة، وألا يتجاوز عُمر المشاركين في أشواط صقار المستقبل عن 15 سنة، وحدد عدد الصقور المشاركة في أشواط صقّار المستقبل بصقر واحد لكل متسابق، على أن تكون من غير الفائزة بالمراكز العشرة الأولى في الأشواط التأهيلية، وتُخصص الشوطان لـ(فرخ/ مثلوث حر ومثلوث شاهين) و(فرخ جير تبع).
كما لا يجوز للصقر المشارك في مسابقة المزاين المشاركة في مسابقة الملواح، ولا يسمح للصقار المشارك في شوط المحترفين أن يشارك في أشواط المُلاك، فيما ينحصر الاشتراك في مسابقة الملواح في أنواع (حر، شاهين، جير شاهين، تبع جير، قرموشة جير، جير بيور بجميع خلطاته، حر إنتاج محلي)، على ألا يقل عرض الحر عن 16 إنشًا، وألا يقل عرض الشاهين البحري عن 15 إنشًا.
يُشار إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يتيح التسجيل في مسابقتيه الملواح والمزاين خلال الفترة المقبلة، حيث يعلن عن مواعيد التسجيل من خلال حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، ويمكن الاستزادة أكثر عن شروط وأحكام مسابقات المهرجان من خلال الموقع الإلكتروني لنادي الصقور السعودي.
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