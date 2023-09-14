السعودية | النفط عند أعلى مستوى في 2023 وسط توقعات بنقص الإمدادات

شكرا لقرائتكم النفط عند أعلى مستوى في 2023 وسط توقعات بنقص الإمدادات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام، إذ تغلبت التوقعات الخاصة بنقص الإمدادات على المخاوف ذات الصلة بضعف النمو الاقتصادي، وارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وصعد خام برنت 1.74 دولار أو 1.88% إلى 93.62 دولار بحلول الساعة 15:24 بتوقيت غرينتش. ووصل خلال الجلسة إلى 93.68 دولار وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

مادة اعلانية

كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.57 دولار أو 1.8% إلى 89.09 دولار. ووصل هو الآخر إلى أعلى مستوى في 10 أشهر عند 90.26 دولار.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء إن تمديد السعودية وروسيا خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2023 سيعني أن السوق ستشهد نقصا كبيرا خلال الربع الرابع. وكانت الأسعار قد تراجعت قليلا بعد بيانات المخزونات في الولايات المتحدة قبل أن تعاود الارتفاع.

كما تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء بتوقعاتها للنمو القوي في الطلب العالمي على النفط في عامي 2023 و2024.

ارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة 4 ملايين برميل الأسبوع الماضي، مما خالف توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاضها 1.9 مليون. وارتفعت مخزونات الوقود أيضا أكثر من المتوقع مع تعزيز مصافي التكرير إنتاجها.