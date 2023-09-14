السعودية | "كيان السعودية" تعلن وقوع حريق محدود بوحدة تشغيل في مصنع البسفينول

شكرا لقرائتكم "كيان السعودية" تعلن وقوع حريق محدود بوحدة تشغيل في مصنع البسفينول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات "كيان السعودية" عن وقوع حريق محدود يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023م في إحدى وحدات التشغيل بمصنع البسفينول والذي يعتبر مادة أولية لمصنع البولي كاربونيت.

وقالت "كيان السعودية"، اليوم الخميس، إنه تمت السيطرة على الحريق فوراً دون أي تأثير على الوحدات التشغيلية الأخرى للشركة، ولا توجد أي إصابات بشرية.

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وأضافت الشركة أنها تعمل حالياً على تحديد الأسباب وتقييم الآثار الناتجة عن هذا الحريق وتحديد الأثر المالي.

وأشارت إلى أن جميع مصانع الشركة ومرافقها خاضعة للتغطية التأمينية الشاملة وفقاً للشروط والأحكام المنظمة لها.