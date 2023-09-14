السعودية | تغطية اكتتاب "أديس" خلال ساعات.. واتجاه للتسعير عند الحد الأعلى

شكرا لقرائتكم تغطية اكتتاب "أديس" خلال ساعات.. واتجاه للتسعير عند الحد الأعلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - من المتوقع أن تقوم شركة أديس القابضة، للتنقيب عن النفط والغاز بتسعير طرحها العام الأولي عند أعلى نقطة في نطاق التسعير المعلن هذا الأسبوع، وفقا لما ذكره أحد البنوك المشاركة في الصفقة اليوم الخميس.

وذكر البنك في إخطار للمستثمرين اطلعت عليه "رويترز" أن من المتوقع أن تقوم الشركة المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بتسعير أسهمها عند 13.50 ريال (3.60 دولار).

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ومن المقرر أن تجمع "أديس" ما يصل إلى 4.57 مليار ريال (1.22 مليار دولار) من بيع حصة 30% في الشركة في الطرح العام.

وبدأت الشركة تسويق الطرح العام الأولي يوم الأحد بسعر من 12.50 ريال إلى 13.50 ريال للسهم.

ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة في نوفمبر/تشرين الثاني أن الطرح العام الأولي المقرر قد يجلب أكثر من مليار دولار.

و"أديس" هي الشركة الثانية التي تسعى لطرح أسهمها في البورصة السعودية منذ الصيف. وسعرت شركة لومي السعودية لتأجير السيارات طرحها العام الأولي عند أعلى نقطة في نطاق التسعير الأسبوع الماضي، ليتم تقييمها بنحو 3.63 مليار ريال (967.8 مليون دولار).

ويقع مقر "أديس" في مدينة الخبر السعودية، وهي تدير أسطولا من منصات الحفر البحرية والبرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند.

وأعلنت "أديس" في 28 أغسطس/آب طرحها المزمع في سوق الأسهم السعودية من خلال بيع أسهم حالية وجديدة. ومن أهم عملاء الشركة، "أرامكو" السعودية وشركة نفط الكويت وشركة نفط الشمال في قطر.

وسيبيع المساهمون، وهم صندوق الاستثمارات العامة و"أديس إنفستمنتس هولدنغ ليمتد" ومجموعة الزامل للاستثمار، ما مجموعه 101 مليون و615626 من الأسهم الحالية بما يتناسب مع حصصهم.

وستصدر "أديس" أيضا 237 مليونا و103128 سهما جديدا.

وأُدرجت "أديس" في بورصة لندن في 2017. وفي 2021، تشارك صندوق الاستثمارات العامة السعودي مع المساهمين الرئيسيين في الشركة، "أديس إنفستمنتس هولدنغ ليمتد" ومجموعة الزامل للاستثمار، لتحويلها إلى شركة خاصة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن الشركات في الشرق الأوسط جمعت 5.3 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، وهو ثاني أعلى مبلغ في الخمسة عشر عاما الماضية.

وكان هناك 23 إدراجا جديدا في البورصة في النصف الأول من عام 2023، وهو أكثر من أي إجمالي آخر في النصف الأول منذ عام 2008.