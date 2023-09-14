السعودية | "عمومية الموارد للقوى البشرية" تقر توزيع 15% أرباحا نقدية عن النصف الأول

شكرا لقرائتكم "عمومية الموارد للقوى البشرية" تقر توزيع 15% أرباحا نقدية عن النصف الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وافقت الجمعية العامة لشركة الموارد للقوى البشرية في اجتماعها أمس الأربعاء 13 سبتمبر 2023، على توزيع 15% أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2023م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن إجمالي مبلغ التوزيع 22.5 مليون ريال وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع 15 مليون سهم، حيث تبلغ حصة السهم من التوزيع 1.5ريال للسهم وبنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم.

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وأوضحت أن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 13 نوفمبر 2023 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وذكرت الشركة أن توزيع الأرباح سوف يتم ابتداءً من يوم 25سبتمبر 2023م وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

ونبهت المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، وتخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

كما وافقت الجمعية العامة للشركة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.