شكرا لقرائتكم أمهات يحذرن من حلوى شهيرة تسد أمعاء الأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذرت إحدى الأمهات من حلوى شهيرة متوفرة في الأسواق والبقالات على الأطفال، موضحةً أنها تسببت في إدخال طفلها للمستشفى.

وأثار فيديو السيدة تفاعلًا بين رواد منصة إكس الذين أكدوا أن هذه الحلوى- وخاصة الجيلاتينية- تسبب أضرارًا كثيرة للأطفال أبرزها انسداد الأمعاء وصعوبة الإخراج.

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لا يهضم

وكتبت إلين: اكتشفت انه ما ينهضم في المعدة تخيلوا بنتي رجعت بعد ما أكلته بيومين والله طلع مثل ما هو، وردت عليها نورة عبدالرحمن بقولها: أنا ولدي نشبت بيطنه ما يقدر يخرجها في دورة المياه.

وعلقت ريام: نفس ولدي سدت أمعاءه إذا أكل يستفرغ؛ لأن مجرى البراز تقفل منها وتنوم، ولاحظت هالسنة كثير حصل معهم كذا من هالحلاوة، وعمومًا حلويات الجلي كلها خطأ.

نزلة معوية وفقر دم

وكشفت إحدى المعلقات أن هذه الحلوى أصابت بناتها بأعراض تشبه النزلة المعوية وفقر الدم الحاد.

وأضافت أخرى: ولد أختي نشبت في حلقه عمره 3 سنوات والحمد لله إني في البيت ممارس صحي قدرت أنقذه منها قلب لونه أزرق تكفون انتبهوا لأطفالكم.

أضرار الحلويات على الجهاز الهضمي

وقد تؤثر الحلويات على الجهاز الهضمي بشكل غير مباشر، حيث تؤدي إلى ارتفاع سكر الدم بشكل حاد، ثم تخفّضه سريعًا، مما يتسبب في الشعور بالجوع، ومع الإفراط في تناول الطعام، تتعرض المعدة والأمعاء لضغط كبير، فتحدث الاضطرابات الهضمية بشتى أنواعها.

علاوة على ذلك، كشفت إحدى الدراسات عن وجود علاقة بين تناول الأطعمة والمشروبات السكرية بكمية كبيرة وارتفاع خطر الإصابة بسرطان المريء، وفقًا لموقع “Healthline”.