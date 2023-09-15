شكرا لقرائتكم وزير الداخلية: بجهود رجال الأمن المخلصين لن ينجو أحد كائنًا من كان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أشاد وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بجهود رجال الأمن المخلصين في القبض على 5 مروجين، هم 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومواطنان يعملان في أحد القطاعات الأمنية، مؤكدًا أنه لن ينجو أحد كائنًا من كان.

القبض على مروجين

وصرّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأن الجهة المختصة بالوزارة تمكنت، اليوم الخميس 29/ 2/ 1445هـ الموافق 14/ 9/ 2023م، من القبض على (5) مروجين، (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومواطنان يعملان في أحد القطاعات الأمنية، وهما الرقيب أول فيصل عبدالسلام عصر، والرقيب سلطان هادي القحطاني، اتخذوا (3) أحياء بمدينة الرياض وكرًا لترويج المخدرات، وضبط بحوزتهم (74.6) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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أمن واستقرار البلاد

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك تؤكد أن الجهات الأمنية ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان، متيقظة لما يحيكونه من مخططات إجرامية لاستهداف أمنها وشبابها بتهريب المخدرات إلى أراضيها وترويجها فيها.