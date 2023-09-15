شكرا لقرائتكم مشهد مؤثر لأب ينام على الرصيف انتظارًا لخروج ابنته من الجامعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تداول مدونون مقطع فيديو مؤثرًا لأب ينام على الرصيف أثناء انتظاره لخروج ابنته من الجامعة بعد انتهاء الدوام.

أثار مشاعر السعوديين

وظهر الأب وهو ينام على الرصيف وكأنه يأخذ قسطًا من الراحة بجوار سيارته المتوقفة على جانب الطريق.

قد يهمّك أيضاً

وأثار الفيديو مشاعر المواطنين بمنصة إكس، الذين عبروا عن إعجابهم ببساطة الأب وعدم اهتمامه لانطباعات الناس ونظرتهم للمشهد غير المألوف.

تفاعل المدونين

ورصدت “متابعات الخليج 365” بعض تعليقات المدونين على الفيديو المتداول على نطاق واسع، حيث قال أحدهم: الله يكتب أجره ويطول في عمره ويرزقه برهم، يا ليت العم لو نام داخل السيارة وفتح الشباك أفضل من نومة الأسفلت وضربة الشمس الله المستعان.

وكتب علي العبدلي في تعليقه: الّلهم اجزِ عنا آباءَنا وأمّهاتِنا خيرَ الجزاء الّلهم أَحسِنْ إلى آبائِنا وأمّهاتِنا الّلهم اغفِر لآبائِنا وأمّهاتِنا الّلهم عافِ آباءَنا وأمّهاتِنا، وأضاف آخر: نعمة الأب والأم، لا تعوض أبدًا.

وعلق آخر: الله يكتب أجر والدينا ويجزاهم عنا خير الجزاء ما نقدر نرد أفضالهم علينا مهما سوينا حسيت بتعب الشمس والحر بعد ما صرت آخذ ولدي من المدرسة وعرفت تعب أبويه الله يعطيه الصحة والعافية ويرزقني رضاه.