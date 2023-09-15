شكرا لقرائتكم القبض على مخالف روج حشيشًا وإمفيتامين في المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة على مخالف لنظام أمن الحدود؛ لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.

ترويج مخدرات

وقال الأمن العام في منشور عبر منصة إكس: إن شرطة منطقة المدينة المنورة قبضت على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.

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جهة الاختصاص

وأشار الأمن العام إلى أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.