شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى يستعرض العلاقات البرلمانية مع وزير الشورى والنواب البحريني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مقر المجلس بالرياض اليوم، معالي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين، الأستاذ غانم بن فضل البوعينين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة العربية السعودية.

ورحب معالي رئيس مجلس الشورى بمعالي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين والوفد المرافق له، متمنيًا تحقيق مزيد من العمل المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لاسيما في المجال البرلماني بما ينعكس على تعزيز التعاون الثنائي على جميع المستويات.

من جانبه أعرب الأستاذ البوعينين عن شكره وتقديره على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أنَّ العلاقات التي تجمع بين البلدين علاقات عميقة وتاريخية. كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات لاسيما العلاقات البرلمانية، وبحث عدد من الموضوعات الأخرى.

حضر الاستقبال معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، وعضو مجلس الشورى عضو لجنة الإعلام الأستاذ فضل بن سعد البوعينين. ومن الجانب البحريني سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة والوكيل المساعد لشؤون مجلس الشورى والنواب للبحوث والموارد الأستاذ خليل بوجيري، والوكيل المساعد لشؤون مجلس الشورى والنواب الأستاذة دينا أحمد الفايز.