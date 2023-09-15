شكرا لقرائتكم خبر عن لتحقيق الأمن الغذائي.. بدء مشروع تجريبي للاستخدام المياه منخفضة الملوحة في الزراعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن فريق دراسة مكون من عدة جهات حكومية متخصصة، عن بدء مشروع تجريبي للاستفادة من المياه منخفضة الملوحة في الزراعة، حيث تم اختيار مواقع في شرق محافظة الليث لتنفيذ هذا البرنامج.

يضم الفريق كل من: وكالة المياه، وكالة الزراعة، وكالة الأراضي، وكالة البحث والابتكار، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المؤسسة العامة للري، وإدارة الأراضي بفرع منطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى شركة نقل وتنقية المياه.

قام الفريق بزيارة عدد من المواقع في شرق محافظة الليث لتحديد الأراضي المناسبة للزراعة باستخدام مياه منخفضة الملوحة. ويأتي هذا المشروع في إطار سعي الجهات المعنية لتطوير أنظمة إنتاج زراعي بديلة وملائمة للظروف البيئية، وذلك من خلال الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية المتاحة، مثل التربة والمياه ذات النوعية المنخفضة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الأمن الغذائي وتطوير أنظمة زراعية فعالة، وذلك بالاستفادة من المساحات الشاسعة من الأراضي التي تتأثر بالملوحة والمياه المالحة لزيادة الإنتاجية الزراعية. وتتميز المياه المنخفضة الملوحة بأنها تحتوي على نسبة ملوحة أقل من مياه البحر، وعلى الرغم من وجود بعض الأملاح فيها، إلا أنها تحتوي على نسبة أقل من المياه العذبة.

يذكر أن الماء قليل الملوحة "brackish water" هو الماء الذي ملوحته أقلّ من ماء البحر، ويحتوي على أملاح أكثر من المياه العذبة.