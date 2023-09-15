شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال لمخالفي لائحة الاحتطاب بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة تعديلات على جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للاحتطاب، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات، والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.

وتعاقب اللائحة التنفيذية للاحتطاب، المخالفين بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد على «30,000,000» ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى العقوبتين أعلاه، في حال قطع الأشجار أو الشجيرات من أراضي الغطاء النباتي أو المحميات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص.

اللائحة التنفيذية للاحتطاب في السعودية

وحددت اللائحة التي طرحت عبر منصة ”استطلاع“ غرامة تصل إلى 40 ألف ريال بحد أقصى، حرق الأشجار أو الشجيرات في المحميات أو سكب المواد أو السوائل كالديزل ونحوه عليها أو على أجزائها أو على تربتها التي تؤدي إلى الإضرار بها.

وتوقع نفس العقوبة السابقة على المخالفين حال قطع الأشجار من المحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص.

وتلزم اللائحة المخالفين بدفع غرامة قدرها 32 ألف ريال بحد أقصى، في حال استخدام فحم محلي في نشاط تجاري، كالمطاعم والمطابخ والمخابز وما في حكمها.

مخالفي لائحة الاحتطاب

وتغرِّم اللائحة مخالفي لائحة الاحتطاب بمبلغ 20 ألف ريال، في حال قطع الأشجار أو حرقها من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص، لكل 3 شجرات.

وحددت اللائحة غرامة قدرها 16 ألف ريال في حال ارتكاب المخالف الأفعال التالية: نقل الحطب المحلي أو بيعه أو تخزينه أو نقل الفحم المحلي أو بيعه أو تخزينه، أو جمع الحطب المحلي دون ترخيص.

وأوضحت اللائحة أن في حال المخالفات غير الجسيمة يوجه إنذار للمخالف في المرة الأولى ثم توقع عليه العقوبة بغرامة 4 آلاف ريال إذا تكررت المخالفة في المرة الثانية.

غرامات مخالفات لائحة الاحتطاب

أما في الثالثة فتوقع عليه غرامة 8 آلاف ريال، وذلك في الحالات التالية: تحضير حطب أو فحم من تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية دون ترخيص، أو نقله أو تخزينه أو بيعه، وتطبق الغرامة ذاتها في إذا كان الحطب أو الفحم مستوردًا.

وتوقع الوزارة على مخالفي لائحة الاحتطاب غرامة قدرها 7 آلاف ريال بحد أقصى في حال تجريد الأشجار من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها، دون ترخيص، أو قطعها، أما في حال تجريد الشجيرات فتكون الغرامة 3 آلاف ريال بحد أقصى.