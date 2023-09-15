شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الطرق: الالتزام بقواعد السير خفضت وفيات حوادث الطرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثمّنت القوات الخاصة لأمن الطرق، دورَ قائدي المركبات في المملكة في الالتزام بقواعد السير النظامية على الطرق وإسهاماتها في خفض الحوادث.

وقال أمن الطرق في تغريدة على حسابه الرسمي في "إكس" : نثمّن دوركم.. التزامكم بقواعد السير النظامية أسهَمَ في خفض وفيات حوادث الطرق.

إنجاز خفض وفيات حوادث الطرق في السعودية

كانت أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق عن إسهماتها في تحقيق المملكة منجزًا بخفض وفيات حوادث الطرق بنسبة 35% خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وأشارت إلى أنها وظفت القوات التقنيات الحديثة لضبط سلوك المخالفين، وتحديد النقاط السوداء على الطرق الخارجية والعمل على معالجتها ضبطيًا وهندسيًا.

هذا فضلا عن الانتشار الميداني وتفعيل دور الدوريات السرية على امتداد الطرق الخارجية، خاصة في المواسم والعطل والمناسبات الوطنية للحد من الحوادث المرورية والوفيات.

مراكز المراقبة الميدانية في مناطق السعودية

‏وفعّلت القوات الخاصة لأمن الطرق دور مراكز المراقبة الميدانية في جميع مناطق المملكة، التي يتم من خلالها تفعيل الأنظمة والتقنيات الحديثة لمتابعة أحداث الطرق الخارجية، وأحوال الطقس، تحديد معابر مخصصة للحيوانات في معظم طرق المدن والمحافظات.

ويعد هذا إنجاز أمني كبير يحقق إحدى مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ بخفض نسبة وفيات حوادث الطرق في السعودية 35%.