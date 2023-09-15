"السحيباني" يدعو إلى إحداث نقلة نوعية لصندوق التضامن الإسلامي

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الدمام - شريف احمد - نوه مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، بالجهود النوعية التي يقدمها صندوق التضامن الإسلامي للدول المحتاجة.

ويأتي ذلك في ظل تناسل الأزمات في بعض الدول الإسلامية الأعضاء بالمنظمة، وتميزهم في مجال الأوقاف الاستثمارية المستدامة وحراكه في سبيل تقديم العون والمساعدات للجهات المستحقة.

مشروعات صندوق التضامن الإسلامي

جاء ذلك خلال استقباله المدير التنفيذي لصندوق التضامن الإسلامي محمد بن سليمان أبا الخيل.

وهنأ الدكتور السحيباني أبا الخيل، بمناسبة تعيينه مديرًا تنفيذيًا للصندوق الذي يعد من أهم المؤسسات الداعمة للأعمال الإنسانية والتنموية في منظمة التعاون الإسلامي، ويمثل ذراعها الإغاثي في تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التنموية.

ودعا إلى إحداث نقلة نوعية للصندوق واستثماراته الوقفية بما يخدم مهامه وأهدافه المرجوة.

وتطرق الجانبان إلى أهم مشروعات الصندوق المستدامة والتبرعات الطارئة، ودوره في قطاع الجامعات، والمرأة والطفل، وإنشاء المدارس والمساجد والمستشفيات، ورعاية الشباب المسلم.

مساعدات صندوق التضامن الإسلامي

كما استعرضا مساعدات الصندوق للدول حول العالم، إذ تم دعم 127 دولة منذ إنشائه وحتى الآن بمبلغ يقترب من ربع مليار دولار، فيما بلغت قيمة المساعدات الطارئة للدول الأفريقية والعربية والآسيوية والغربية حتى الآن 56.537.052 مليون دولار.

كما دعم الصندوق 145 جامعة وكلية في مختلف أنحاء العالم بمبلغ يتجاوز الـ 90 مليون دولار.

يذكر أن صندوق التضامن الإسلامي يتخذ من جدة مقراً دائماً له، ويعد مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي هو نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التضامن الإسلامي.