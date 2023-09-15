شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ريما في اليوم العالمي للقانون: السعوديات تفوّقن في هذا المجال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدّت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بأن المجال القانوني هو أحد القطاعات العديدة التي تتفوق فيها المرأة في المملكة.

وقالت سمو الأميرة في تغريدة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "X" : "يشرفني العمل جنبًا إلى جنب مع هؤلاء القاونيات الرائعات بينما نحتفل بيوم القانون الدولي، المجال القانوني هو مجرد واحد من القطاعات العديدة التي تتفوق فيها المرأة في المملكة تحت رؤية المملكة."