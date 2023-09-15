شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. مصادرة 2.7 طن من الخضروات في بلدية العزيزية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة محافظة جدة عن مصادرة 2.7 طن من الخضروات بنطاق بلدية العزيزية الفرعية، خلال حملة ميدانية لرصد وتعقب "البيع العشوائي".

ويأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لتحسين المشهد الحضاري، ومكافحة الظواهر السلبية وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.

حملات رصد البيع العشوائي في جدة

وأشارت أن الفرق الميدانية باشرت أعمال متابعة المخالفات البلدية، ضمن الحملات التي تنفذها البلدية في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء.

وأسفرت عن مصادرة البسطات والعربات العشوائية، وإزالة التشوهات البصرية المتمثلة في المظلات المخالفة داخل نطاق الحي.

مصادرة وإتلاف 126 عربة عشوائية

وقبل نحو أسبوع صادرت أمانة محافظة جدة أكثر من 524 طنًا من الخضار والفاكهة في مواقع وأحياء متفرقة، في نطاق 16 بلدية فرعية، ضمن جهودها الرقابية الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري على الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية تمكنت خلال شهر أغسطس الماضي من مصادرة وإتلاف 126 عربة عشوائية, وأزالت 478 بسطة في مواقع متفرقة، مبيّنة أن كميات الخضار والفاكهة الصالحة للاستهلاك سُلّمت للجمعيات الخيرية.