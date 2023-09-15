شكرا لقرائتكم خبر عن وكر الممنوعات بالرياض.. ضبط موظفين في قطاع أمني بتهمة ترويج المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأن الجهة المختصة بالوزارة تمكنت اليوم الخميس، من القبض على 5 مروجي مخدرات، 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومواطنان يعملان في أحد القطاعات الأمنية، وهما الرقيب أول فيصل عبد السلام عصر، والرقيب سلطان هادي القحطاني، اتخذوا 3 أحياء بمدينة الرياض وكرًا لترويج المخدرات.

وضبط بحوزة المتهمين، 74.6 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

مكافحة المخدرات

أكدت وزارة الداخلية، أن الجهات الأمنية ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان، متيقظة لما يحيكونه من مخططات إجرامية لاستهداف أمنها وشبابها بتهريب المخدرات إلى أراضيها وترويجها فيها.