شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدعو وفد من صنعاء لاستكمال نقاشات وقف إطلاق النار باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المملكة، اليوم الخميس، توجيه دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال اللقاءات والنقاشات.

وتأتي الدعوة امتداداً للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021، واستكمالاً للقاءات والنقاشات التي أجراها الفريق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، بمشاركة من الأشقاء في سلطنة عُمان في صنعاء خلال الفترة من 17 إلى 22 رمضان 1444هـ الموافق 8 إلى 13 أبريل 2023، واستمراراً لجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من الأطراف اليمنية كافة.