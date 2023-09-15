السعودية | “السوق المالية” تحيل 25 مشتبهاً لـ”النيابة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أحالت هيئة السوق المالية 25 مشتبهاً بهم، إلى النيابة العامة لمخالفتهم نظام السوق ولوائحه التنفيذية، وقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل على أسهم 84 شركة، من خلال إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وسعر الوحدة.

وجاء القرار الأول بإحالة 23 مشتبهًا للنيابة لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعُب وتضليل من خلال إدخال أوامر شراء على وحدات 72 شركة مدرجة في السوق المالية، بهدف التأثير على سعر السهم والوحدة.

وتضمن القرار الثاني إحالة مشتبهين للنيابة على خلفية نفس التهم بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع أثناء التداول على أسهم وحدات 26 شركة مدرجة في السوق المالية.

وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن هُوِيّة المخالفين عقب ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.