السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك لتشغيل منظومة الرعاية الصحية المتنقلة في الخليج 365 المتضررة من الزلزال في سوريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لتشغيل منظومة الرعاية الصحية المتنقلة في الخليج 365 المتضررة من الزلزال في سوريا، يستفيد منها 385.111 فردًا.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن صالح المعلم بأن الاتفاقية تهدف إلى تشغيل 20 عيادة متنقلة بعد تجهيزها، وتأمين وتوزيع حليب الأطفال للفئات المتضررة من الزلزال في محافظتي إدلب وحلب.

ويأتي ذلك امتدادًا لجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال والمحتاجين في سوريا والوقوف إلى جانبهم.