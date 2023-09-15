شكرا لقرائتكم خبر عن سانتو يحرج الصحفيين بعد فوز الاتحاد: هذا شأن داخلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، فوزًا على مضيفه الفريق الأول الكروي بنادي الأخدود بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي.

نونو سانتو يتحدث عن فوز الاتحاد

أكد البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد ج، على صعوبة مباراة فريقه ضد الأخدود، رغم تحقيق الفوز بهدف دون رد.

وقال نونو سانتو، خلال المؤتمر الصحفي: "واجهنا فريق قوي بعد تعاقداته الأخيرة لكننا استحقينا الفوز والحصول على النقاط الثلاث.. وأشكر جماهيرنا الحاضرة معنا في كل مكان".



وتابع المدرب البرتغالي: "تفكيري حاليًا على الدوري وكأس الملك والآسيوية وبعدها التفكير في كأس العالم للأندية كونه هناك وقت طويل لهذه البطولة العالمية".



ورفض مدرب اتحاد جدة، نونو سانتو، الرد على سؤال بخصوص المحترف المحترف الأجنبي المستبعد عن الفريق من أجل حل ازمة "القيد" واكتفى بعبارة: "هذا شأن داخلي.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 15 نقطة، ليتصدر ترتيب دوري روشن السعودي مؤقتًا، بفارق نقطتين عن الهلال (الوصيف)، بينما جاء الأخدود في المركز الثالث عشر، برصيد 4 نقاط.