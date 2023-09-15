شكرا لقرائتكم خبر عن فيليبي يكشف حقيقة إصابته ورسالة لجماهير الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، فوزًا على مضيفه الفريق الأول الكروي بنادي الأخدود بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وأعرب المدافع الإيطالي، لويس فيليبي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عن سعادته بالفوز والظهور الأول مع العميد، خلال مباراة اليوم أمام ضمك

لويس فيليبي: لا أعاني من أي إصابة

وقال لويس فيليبي خلال تصريحات إعلامية عقب انتهاء مباراة الاتحاد والأخدود: "أنا لا اعاني من اي اصابة، ما حدث مجرد شد عضلي ولا داعي للقلق".

وتابع المدافع الإيطالي الوافد حديثا من ريال بيتيس الإسباني: "سعيد بقدومي إلى الاتحاد، واللعب بجانب النجوم الكبار".

واختتم فيليبي تصريحاته قائلًا: "نريد تحقيق دوري ابطال آسيا، نادي الاتحاد فريق كبير ويستحق ذلك".

ورفع الاتحاد رصيده إلى 15 نقطة، ليتصدر ترتيب دوري روشن السعودي مؤقتًا، بفارق نقطتين عن الهلال (الوصيف)، بينما جاء الأخدود في المركز الثالث عشر، برصيد 4 نقاط.