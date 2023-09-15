شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات السعودية تلقي القبض على مقتحم مباراة الاتحاد والأخدود والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، فوزًا على مضيفه الفريق الأول الكروي بنادي الأخدود بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي.

مشجع يقتحم ملعب مباراة الاتحاد والأخدود

وشهدت مباراة فريقي الأخدود واتحاد جدة، لقطة مثيرة للجدل خلال الشوط الثاني من عمر اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب "هذلول بن عبدالعزيز" في مدينة نجران.

حيث توقف اللعب في الدقيقة 79، بسبب دخول مشجع لملعب المباراة، حيث قام بمصافحة البرازيلي فابينيو، نجم الاتحاد، قبل أن يتمكن أمن الملعب من اللحاق به

المشجع



وأفادت تقارير إعلامية، بأنه قد تم إلقاء القبض على المشجع الذي اقتحم أرضية الملعب المباراة، ويتم التحقيق معه من قبل السلطات الأمنية.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 15 نقطة، ليتصدر ترتيب دوري روشن السعودي مؤقتًا، بفارق نقطتين عن الهلال (الوصيف)، بينما جاء الأخدود في المركز الثالث عشر، برصيد 4 نقاط.