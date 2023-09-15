شكرا لقرائتكم خبر عن سانتو يحسم موقف حمد الله من الرحيل عن الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، فوزًا على مضيفه الفريق الأول الكروي بنادي الأخدود بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي.

سانتو يتحدث عن عبد الرزاق حمد الله

وحسم البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد، مصير المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم “العميد” مع النادي الجداوي، بعد الجدل المثار حول اللاعب في الفترة الأخيرة

وأكد سانتو في تصريحات صحفية بعد فوز الاتحاد على الأخدود، بهدف نظيف مساء الخميس، استمرار عبدالرازق حمدالله مع نادي الاتحاد.

وأوضح سانتو أن سبب غياب حمدالله عن مباريات الاتحاد في مباراة الأخدود، هو تواجده مع منتخب بلاده وعدم امتلاكه الوقت للانضمام للعميد.

وأكد المدير الفني البرتغالي أن حمدالله سيكون جاهزًا للمشاركة مع فريق الاتحاد في مباراته المقبلة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 15 نقطة، ليتصدر ترتيب دوري روشن السعودي مؤقتًا، بفارق نقطتين عن الهلال (الوصيف)، بينما جاء الأخدود في المركز الثالث عشر، برصيد 4 نقاط.