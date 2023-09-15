إدارة "تطوع صحة الطائف" تحقق المركز الأول على مستوى مديريات الشؤون الصحية بالمملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 سبتمبر 2023, 8:51 مساءً

حققت إدارة التطوع الصحي بصحة الطائف، المركز الأول، في معيار أداء إدارات التطوع الصحي، على مستوى مديريات الشؤون الصحية بالمملكة، للنصف الأول من عام 2023م، وهو المعيار الذي تم بناؤه على استراتيجية مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، ليكون أداة فعّالة في توجيه الأداء لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمركز التطوع الصحي. وذكر مدير إدارة التطوع الصحي بصحة الطائف؛ عبدالرحيم المالكي، أن المعيار يتكون من محورين وهما محور الممكنات ومحور النتائج، حيث يتكون محور الممكنات من 21 ممارسة تشمل نشر وتعزيز ثقافة التطوع الصحي وتنظيم التطوع في المجال الصحي، وكذلك تمكين منظومة التطوع الصحي وتحقيق التميز المؤسسي في التطوع الصحي، ويشمل محور النتائج 13 معيارًا لقياس أداء هذه الممارسات. وشكر "المالكي" مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة على الدعم والتكريم والمؤازرة لتحقيق مؤشر أداء التطوع الصحي بصحة الطائف على هذه النتيجة، كما وجّه شكره لمدير الشؤون الصحية بصحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، على دعمه وتوجيهه المستمر لتحقيق أعلى معايير الأداء في التطوع الصحي، وكذلك وجّه المالكي الشكر لجميع العاملين بإدارة التطوع الصحي بصحة الطائف. يُذكر أنه تم تكريم إدارة التطوع الصحي بصحة الطائف من قِبل مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة على جهودهم المبذولة.

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