شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة اتحاد العاصمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي، في المباراة التي ستجمعهم اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي في كأس السوبر الإفريقي أمام نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري على أرضية ستاد الملك سعود في المملكة العربية السعودية، في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع لكأس السوبر الإفريقي

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكل فريقه لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - علي معلول.

خط الوسط: إمام عاشور - أليو ديانج - مروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات - محمود عبد المنعم كهربا - بيرسي تاو.