شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال ضد الرياض في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل متابعي كرة القدم، عن موعد مباراة الهلال ضد الرياض، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الرياض، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي.

ويتواجد الهلال في وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد الرياض في المركز الخامس، برصيد أربعة نقاط.

موعد مباراة الهلال ضد الرياض في الدوري السعودي

وستُقام مباراة الهلال أمام نظيره الرياض، في دوري روشن السعودي، اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الرياض

وسيتم نقل مباراة الهلال أمام نظيره الرياض، في بطولة دوري روشن السعودي، عبر فضائية ssc hd 1 الرياضية السعودية.