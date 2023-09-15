شكرا لقرائتكم خبر عن رقم مميز لنونو سانتو مع الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة بقيادة المدير الفني البرتغالي مع نظيره نادي الأخدود على ملعب “مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية” في إطار الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وسجل فريق الاتحاد هدف المباراة الوحيد في مرمى الأخدود، عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة 72.

نونو سانتو يتفوق مع اتحاد جدة

وحقق البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، رقمًا مميزًا مع “العميد” في ليلة الفوز على الأخدود بهدف نظيف مساء الخميس، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

وأصبح نونو سانتو ثاني أكثر المدربين تحقيقًا للفوز في تاريخ نادي الاتحاد، بالدوري السعودي للمحترفين، بعد التشيلي لويس سييرا.

ويأتي لويس سييرا في صدارة ترتيب مدربي اتحاد جدة، الأكثر تحقيقًا للفوز في دوري المحترفين، بعد أن حقق الفوز في 34 مباراة من مجموع 68 مباراة.

وجاء نونو سانتو في المرتبة الثانية برصيد 27 انتصارًا من مجموع 36 مباراة، ثم يأتي كالديرون بواقع 26 فوز من اصل 37 مباراة في المرتبة الثالثة.

واعتلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة مؤقتًا، فيما تجمد رصيد الأخدود عن 4 نقاط في المركز الثالث عشر.