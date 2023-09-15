شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزًا للتكامل الاقتصادي.. البديوي يؤكد اهتمام قادة دول المجلس بالقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن قادة دول مجلس التعاون، يولون القطاع الخاص اهتمامًا كبيرًا حرصًا منهم على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس في إطار العمل الخليجي الاقتصادي المشترك.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس الخميس، في اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف بدول مجلس التعاون، برئاسة وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان "رئيس الدورة الحالية" قيس بن محمد اليوسف.

تعزيز نمو اقتصادات دول المجلس

أشار البديوي إلى أن اللقاء التشاوري الدوري يهدف إلى بذل المزيد من الجهود الخيرة التي تعزز التعاون المشترك بين وزارات التجارة والصناعة والغرف التجارية بدول المجلس، لدعم وتعزيز نمو اقتصادات دول المجلس ومعالجات التحديات والعقبات التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي.

إضافة إلى تقديم المبادرات التي تخدم القطاع الخاص الخليجي، بما يسهم في زيادة وتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وأفاد بإطلاع رؤساء مجالس الاتحادات والغرف في دول مجلس التعاون على ما جرى مناقشته واستعراضه في اجتماعي لجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي، من موضوعات في المجال التجاري والصناعي المشترك بين دول المجلس والقرارات التي اتخذت.

دعم القطاع الخاص

أشار البديوي إلى أن القرارات ستسهم في تعزيز العمل ودعم القطاع الخاص، وإزالة المعوقات والعقبات لتعزيز التجارة البينية.

وأكد أن الأمانة ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها لحل بعض المسائل العالقة، وأنها تحرص دائمًا على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع اتحادات وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.