شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة اتحاد العاصمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اختتم النادي الأهلي إستعدادته الخاصة لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس السوبر الأفريقي، والمقرر له أن يقام مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

حيث يبحث الأهلي عن تحقيق لقبه التاسع وتوسيع رقمه القياسي في الفوز باللقب، كأكثر الأندية الأفريقية حملا للقب هذه البطولة.

في حين يسعي إتحاد العاصمة في تفجير المفاجأة من خلال الفوز علي الأهلي في بداية الموسم، وتحقيق فوز معنوي كبير علي الفريق القاهري، وزعيم القارة الأفريقية في السنوات الأخيرة.

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هذا وقد استقر كولر علي الدفع بإمام عاشور منذ بداية اللقاء بجوار كلا من الثنائي ديانج ومروان عطية، في حين لن يجازف المدرب بباقي اللاعبين الجدد.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة اتحاد العاصمة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم- علي معلول.

خط الوسط: ديانج - مروان عطية- إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا.