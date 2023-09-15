شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفشل في حسم صفقة المدافع الجديد لهذا السبب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت الساعات الأخيرة تطور سريع للأحداث متعلقة بتعاقد الأهلي مع النجم الدولي أحمد رمضان بيكهام مرة أخري من سيراميكا كيلوبترا، لتعويض إصابة محمود متولي قبل غلق المريكاتو الصيفي.

ولكن تصميم مدرب سيراميكا أيمن الرمادي علي عدم رحيل اللاعب، بجانب ضيق الوقت أدي إلى فشل الصفقة قبل ساعات قليلة من غلق القيد الصيفي.

ويسير بيكهام بصورة مميزة في الفترة الأخيرة، كما قدم اللاعب موسما إستثنائيا داخل صفوف سيراميكا كيلوبترا في الموسم الماضي، الشئ الذي جذب أنظار الأهلي من جديد للاعب.

وعلي الرغم من المردود السيئ الذي قدمه اللاعب في مواجهة تونس الودية، إلا أن بيكهام يعد أحد النجوم البارزين في الفترة الأخيرة، والذي كان له دور كبير في حسم سيراميكا لقب كأس الرابطة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

هذا ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره اتحاد العاصمة اليوم الجمعة، ضمن منافسات نهائي السوبر الأفريقي، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.