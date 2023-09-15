شكرا لقرائتكم خبر عن خبير دولي: المملكة ستقود التوجه العالمي في تقنيات المدن الذكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد الأستاذ المساعد بجامعة كاليفورنيا (إرفاين) د. فيصل بن سعود نواب، بتوجه المملكة نحو صناعة توجه وطني في تقنيات المدن الذكية.

وأكد أن المملكة تمر بثورة تقنية هائلة، وأن رؤية المملكة 2030 تعمل على صناعة توجه وطني سيقود التوجه العالمي في تقنيات المدن الذكية.

وأشار إلى أن المشروعات الضخمة التي تعمل عليها حكومة المملكة في أرجائها كافة، تنير الطريق للعالم حول ما يجب أن تكون عليه المدن الذكية في المستقبل، سانحة للجامعات إمكانية تطوير بحوثها العلمية بسبب الوضوح الأكبر لمستقبل إنترنت الأشياء.

جاءت تصريحات نواب عقب مشاركته كمتحدث رئيس عن "طرق وآلية تمكين تطبيقات المدينة الذكية باستخدام تقنيات معالجة البيانات اللامركزية" في فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للحوسبة وتقنية المعلومات 2023، الذي يقام بجامعة تبوك.

قفزات نوعية للمملكة

نوه نواب بالقفزات النوعية التي حققتها المملكة في مجال التقنية، مؤكدًا أنها أصبحت من الدول التي يشار إليها بالبنان في هذا الشأن، وأن المدن الذكية ستوفر حياة أفضل لكل مواطن مما توفره البنى التحتية الحالية.

تابع: من ذلك "العوامل المرورية والأمنية والبيئة" التي يجري التعامل معها في الوقت الحالي بالطرق التقليدية، بينما المدن الذكية بتقنياتها الحديثة والناشئة ستغير التجربة للمواطنين والزائرين.

إذ تقوم هذه التقنيات على جمع البيانات عن تحركات البشر، وعن الأجهزة التي يجري استخدامها وعن المركبات، لعرضها على صاحب القرار، الذي بدوره سيقدم الخدمات وفق تلك البيانات الدقيقة، لمعالجة الازدحامات المرورية كمثال، ومنها إلى معالجة الكثير من المشكلات التي تعترض حياة البشرية.