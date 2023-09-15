شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل موعد قمة الأهلي والزمالك بالدوري المصري..موعد جديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت رابطة الأندية المصرية عن تأجيل مواجهة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري، والتي ستكون في الجولة العاشرة من ضمن منافسة البطولة.

علي أن تقام المباراة في يوم الخميس الموافق 15 فبراير القادم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من فعاليات المسابقة.

وأشارت بعض المصادر أن ارتباط الفريقين ببعض المنافسات الأفريقية في تلك الفترة السبب الرئيسي وراء تأجيل المباراة حتي هذه الفترة.

وتعد هذه البداية المليئة بالمؤجلات ليست بالجديد علي مباريات الدوري المصري، والتي لا طلما تكون مليئة بالمؤجلات بهذه الصورة السيئة.

تأجيل إفتتاح الدوري للأهلي والزمالك

هذا وقد تكرر تأجيل مواجهة الأهلي أمام المصري والتي كان من المقرر لها يوم 18 من الشهر الجاري، في الوقت الذي تأجلت مواجهة الزمالك أمام بيراميدز بسبب المشاركة الأفريقية.