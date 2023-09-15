الولايات المتحدة.. انفجارعربة قطار محمّلة بحمض البيركلوريك بمنطقة السهول العظمى

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 سبتمبر 2023, 10:13 صباحاً

انفجرت عربة قطار محمّلة بحمض البيركلوريك في ولاية نبراسكا بمنطقة السهول العظمى والغرب الأوسط في الولايات المتحدة. ووقع الحادث على خطوط السكك الحديدية التابعة لشركة "يونيون باسيفيك" في مدينة نورث بلات، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية. وأوضحت المصادر أن سبب الانفجار لا يزال مجهولاً، ولم يصب أحدٌ بأذى ولم تخرج عربة واحدة عن مسارها.

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