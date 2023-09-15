انت الان تتابع أوكرانيا تعلن سيطرة قواتها على قرية أندرييفكا قرب باخموت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 سبتمبر 2023, 10:20 صباحاً

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقرير صباحي، الجمعة، إن قواتها "استولت خلال العمليات الهجومية على قرية أندرييفكا في منطقة دونيتسك". وأضافت أن القوات الأوكرانية كبّدت نظيرتها الروسية خسائر مادية وبشرية كبيرة، كما حصّنت بعض المناطق. يأتي ذلك مع تأكيد مسؤولين عسكريين كبار أن أوكرانيا تواصل حملتها الشاقة لاستعادة الأراضي القريبة من مدينة باخموت التي تسيطر عليها روسيا، وأنها ألحقت خسائر فادحة بالقوات الروسية على الجبهة الجنوبية. وتشير الروايات الأوكرانية إلى اندلاع قتال عنيف في أجزاءٍ كثيرة من الجبهة الشرقية، لكن لم يحدث تقدم كبير آخر في الهجوم المضاد المستمر منذ ثلاثة أشهر. وعلى الرغم من المكاسب التي سجلتها أوكرانيا العام المنصرم، فإن تقدمها تباطأ في استعادة الأراضي في الشمال الشرقي. ورفض الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ومسؤولون آخرون، انتقادات الغرب بأن الهجوم المضاد بطيء للغاية، وأعاقته أخطاء إستراتيجية، مثل وضع القوات في الأماكن الخطأ.

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