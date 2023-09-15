انت الان تتابع بدءاً من 31 أكتوبر.. أكبر شركة طيران في غرب إفريقيا ووسطها تُطلق رحلاتها إلى جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 سبتمبر 2023, 10:22 صباحاً

أعلنت أكبر شركة طيران في غرب إفريقيا ووسطها، بدء تشغيل رحلات مباشرة إلى مدينة جدة من مدينتَي لاجوس وكانو، وهما أكبر مدينتين في نيجيريا، اعتباراً من 31 أكتوبر المقبل. وأوضحت شركة الطيران "بيس - السلام" في بيان اليوم الجمعة، أنه سيتم تشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مدينة جدة السعودية مباشرة من لاجوس وكانو باستخدام طائرات بوينغ 777. وأكّد عبد الرزاق إبراهيم، نائب رئيس اتحاد وكالات السفر النيجيرية في المنطقة الشمالية، أن فتح الطريق إلى مدينة جدة السعودية أمرٌ مهمٌ جداً ويخدم عدداً كبيراً من المسافرين.

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