بالصور.. المعرض والمتحف المصاحب لقمة العلا العالمية للآثار يُعرّفان الزوّار على التراث الثقافي للمحافظة عبر التاريخ

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محمد بن مسعود - الدمام - حظي المعرض والمتحف اللذان تنظّمهما الهيئة الملكية لمحافظة العلا، على هامش قمة العلا العالمية للآثار، بحضور لافت من قِبل الزوّار والمشاركين في القمة.

ويسلط المعرض والمتحف الضوء على تاريخ محافظة العلا وثقافتها، حيث يضمان عدداً من القطع والمقتنيات التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، إضافة إلى المخطط التعريفي لرحلة عبر الزمن، والذي يهدف لإحياء وتأهيل المواقع الأثرية، لتكون العلا وجهة عالمية رائدة للثقافة والسياحة والفنون، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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