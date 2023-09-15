السعودية | شبر شبر.. سعودي يوثق قلعة بن رمان وسط البلدة القديمة

شكرا لقرائتكم شبر شبر.. سعودي يوثق قلعة بن رمان وسط البلدة القديمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدت قلعة "علي بن رمان" التاريخية كتحفة معمارية طينية ذات طابع فريد، يعود لأكثر من 250 عاماً.

فقد استطاع المصور الضوئي المهتم بالآثار "عبد الإله الفارس" أن يجسد أهم المعالم التاريخية في القلعة الواقعة في أحد أحياء البلدة القديمة وسط محافظة تيماء بمنطقة تبوك، والتي تبعد عن بئر هداج الأثري مسافة 500 متر تقريباً، وتنفرد بإطلالة خلابة على مزارع النخيل.

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وقال الفارس في حديثه لـ"العربية.نت"، إن الموقع عبارة عن قلعة طينية شيدت من الطوب والطين على شكل شبه مستطيل، بُني من الطين واللبن واستخدام جذوع الأشجار وسعف النخيل للأسقف، ويتكون المبنى من ثلاثة أدوار، الدور الأول والثاني استخدم للسكن، ويحتوي على عدة غرف مستطيلة الشكل، والدور الثالث سطح، وهناك مقر خارجي يستخدم للضيافة مكون من مجلس فسيح وملحق استخدمت للسكن، ولها أربعة مداخل مستقلة، مدخل رئيسي يطل على فناء داخلي يتكون من دار للضيافة، وموقع استقبال الضيوف مكون من مجلس فسيح وملحق، ودار للتخزين ومداخل أخرى متفرقة.

جانب من قلعة بن رمان

تاريخ القلعة

كما تابع أن تاريخ بناء القلعة يعود إلى عام 1132هجري 1720 ميلادي، فيما تبلغ مساحتها الكاملة أكثر من 800 تقريباً.

قلعة بن رمان

ولفت إلى أن من قام بتأسيسها هو "علي بن رمان"، مؤكداً أن عديدا من الرحالة والمستشرقين قد زاروها ووثقوا رحلاتهم بالصور كالفرنسي (جاوسين ) و(سافيناك) عام 1326هــ الموافق 1908م ويعتبران من أوائل المستشرقين الذين قاموا بنشر صور عن المبنى وعن تيماء ثم تلاهم البريطاني (دوغلاس كاروثز) عام 1910م وكان آخرهم الإنجليزي (هاري سانت فليب) عام 1950م.

يشار إلى أن القلعة تعتبر من أبزر المعالم الطينية التقليدية التي تمتاز بتصميم وتحفة معمارية تنفرد عن المباني التراثية الأخرى بالبلدة التاريخية بمحافظة تيماء.