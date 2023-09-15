شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أتربة على المدينة المنورة وحائل وأمطار على جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة على منطقة جازان.

وبين أن الحالة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على عدة محافظات.

حالة الطقس في جازان

وتشمل أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي.

كما تتضمن مناطق فيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، مبينا أن أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

الطقس في المدينة المنورة

هذا ونبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وارتفاعاً للأمواج وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية ( 3 - 1 ) كيلومترات.

وأوضح المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 9 صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساء اليوم.

طقس منطقة ‏حائل اليوم

المركز الوطني للأرصاد أيضا نبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة ‏حائل، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة. وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.