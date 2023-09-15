شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب المسجد الحرام: معرفة الله سبحانه وتعالى أصل الدين وسُلّم اليقين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى خطيب وإمام المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة، الجموع بتقوى الله سبحانه وتعالى، مشيرا إلى أن التقوى أفضل المكاسب وأجزل المواهب.

وأوضح أن معرفة الله سبحانه وتعالى أصل الدين وسُلّم اليقين، والله سبحانه له من الأسماء أكرمها، ومن الصفات أعظمها.

صفات الله سبحانه وتعالى

وذكر أن من صفات الله سبحانه وتعالى الرحمن والرحيم، ومن صفاته الرحمة، وهي صفة كمال لائقة به سبحانه وتعالى لا نقص فيها بوجه من الوجوه.

وأكد أن رحمة الله سبحانه وتعالى عامة شاملة، عامة الكون ومن فيه، وآثار رحمة الله سبحانه وتعالى واضحة للأنام، فبرحمته خلق الإنسان في أحسن تقويم.