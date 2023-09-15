شكرا لقرائتكم خبر عن التعلم المرن بجامعة نجران.. مسارات متعددة باحترافية عالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت مسارات التعلم المرن بجامعة نجران حضور 200 متدرب في 22 مسارًا خلال الفترة من 6 أغسطس وحتى 12 سبتمبر 2023.

وأوضحت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعُد بالجامعة أن عدد الملتحقين بمسارات الشهادات الاحترافية بلغ 116 متدربًا، وعدد الشهادات الاحترافية الصادرة 12 شهادة، فيما بلغ عدد المسارات المجتازة 42 مسارًا، وعدد المقررات المكتملة 352 مقررًا، فيما بلغ إجمالي ساعات التعلم 1642 ساعة، و352 شهادة تدريبية الصادرة.

وأكد عميد العمادة الدكتور خالد آل عامر، أن هذه المبادرة تُقدم مواد تعليمية بمسارات ابتكارية بالشراكة مع جهات محلية وعالمية، موثقة في السجل المهاري للمتعلم، ومتوائمة مع خصائص الخريج، مشيرًا إلى تنوع المسارات ما بين صحية، وتقنية وهندسية، وإدارية ومالية، وغيرها من المهارات.