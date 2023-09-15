الحكومة اليمنية تثمّن جهود السعودية ‏لإحلال السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية

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محمد بن مسعود - الدمام - رحبت الحكومة اليمنية بجهود المملكة، ‏وسلطنة عُمان، والمساعي الأممية والدولية الهادفة نحو ‏التعامل الجاد مع دعوات السلام، وتخفيف المعاناة ‏الإنسانية عن الشعب اليمني‎.‎

وجدّدت الحكومة، في بيان لها اليوم، استمرار نهجها ‏المنفتح على المبادرات كافة، الرامية إلى إحلال السلام ‏العادل والشامل، وفقاً للمرجعيات الثلاث، وبما يضمن ‏إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن ‏والاستقرار والتنمية في اليمن.‏

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