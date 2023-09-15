انت الان تتابع السجن لأكثر من 37 عامًا في انتظار أمريكي متهم بقتل وكراهية المسلمين بتكساس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 سبتمبر 2023, 11:11 صباحاً

يواجه رجل أمريكي السجن لمدة تزيد عن 37 عامًا في جريمة قتل وكراهية للمسلمين وقعت في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية في 24 ديسمبر 2015. واعترف المتهم، أنتوني باز توريس، البالغ من العمر 38 عامًا، بالذنب في خمس تهم جنائية تتعلق بالقتل والكراهية والعنصرية أمام المحكمة الفدرالية. ووفقًا للوثائق المقدمة للمحكمة، قام توريس بإطلاق النار في متجر لبيع الإطارات بعد أيام قليلة من زيارته للمتجر وإدلائه بتصريحات معادية للمسلمين، حيث تعهد بالعودة، وبعد أيام قليلة، عاد واستفسر من الزبائن عما إذا كانوا مسلمين، ثم فتح النار عليهم وعلى الموظفين، مما أسفر عن مقتل شخص بريء وإصابة أربعة آخرين. وأكدت ليا سايمونتون، المدعية العامة للمنطقة الشمالية في وزارة العدل الأمريكية، أن توريس استهدف المتجر بسبب الدين، وأن أفعاله تسببت في مقتل شخص بريء وإصابة آخرين. وأشارت إلى أن المتهم محتجز لدى السلطات الأمنية، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد المحاكمة النهائية لإصدار العقوبة في 24 يناير 2024.

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