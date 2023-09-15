انت الان تتابع "الصناعة" تطرح 7 رخصٍ لمحاجر مواد البناء للمنافسة في مجمع الأسياح بالقصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 سبتمبر 2023, 11:14 صباحاً

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن طرحها 7 مواقع لاستغلال خام البحص للمنافسة على الحصول على رخص لمحاجر مواد البناء في مجمع خام البحص الواقع شمال غرب محافظة الأسياح في منطقة القصيم، اعتباراً من 19 سبتمبر 2023، الذي تُقدر مساحته الإجمالية بـ 32 كم². يأتي ذلك في إطار دعم المستثمرين وتعزيز الشفافية في الاستثمار بقطاع التعدين، إضافةً إلى تشجيع الصناعات الوطنية والإسهام في تنمية المحتوى المحلي. وأوضحت "الوزارة" أن عدد المواقع المطروحة للمنافسة هي 7 مواقع لخام البحص، وسيتم استقبال الطلبات عبر رابط المنافسة على منصة "تعدين"، اعتباراً من 19 سبتمبر 2023 وحتى 30 سبتمبر، حيث ستمر المنافسة بأربع مراحل تبدأ باستقبال الطلبات والإعلان عن تأهيل المتنافسين، والبدء في عملية المزايدة على المواقع، وأخيراً إعلان نتائج المزايدات والشركات الفائزة. وبيّنت أن جيولوجية منطقة مجمع الأسياح تُظهر منكشفات الجزء العلوي من متكون الجلة، وهي عبارة عن صخور كربونات الكالسيوم (حجر الجير، الدولوميت، حجر الجير الدولوميتي)، التي يمكن استخدامها في الأعمال الإنشائية وعمليات رصف الطرق في طبقات الأساس السطحية وتحت السطحية.

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